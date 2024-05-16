غدا.. إعادة عرض فيلم "زهايمر" احتفالا بميلاد الزعيم

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي غدا الجمعة ، فيلم "زهايمر" الذي يتم إعادة عرضه احتفالا بعيد ميلاد النجم عادل إمام.

فيلم "زهايمر" هو آخر أفلام الزعيم عادل إمام وتم إنتاجه وعرضه عام 2010، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، النجمة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد رزق، من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

ويحتفل الزعيم عادل إمام بميلاده الـ ٨٤ يوم ١٧ من شهر مايو الجاري، وأخر أعماله الدرامية مسلسل فلانتينو والذى عرض عام 2020 وشارك في بطولته دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى إمام.