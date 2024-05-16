برشلونة يبحث عن تأمين الوصافة أمام ألميريا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العشارة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، والذى يحل فيه فريق برشلونة، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ألميريا، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة "الليجا".

ويبحث فريق برشلونة فى مواجهة الليلة أمام ألميريا، عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل تأمين تواجده فى وصافة ترتيب جدول مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، فى ظل المنافسة الشرسه مع جيرونا "الحصان الأسود" فى مسابقة الليجا هذا الموسم.

حيث يحل فريق برشلونة وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 76 نقطة، حصدهم من 35 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 23 لقاء، وتعادل فى 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة فى 5، ويتبقى له ثلاث جولات فقط، أحرز خلالهم 72 هدف، واستقبلت شباكه 43 هدف.

وينافس برشلونة على الوصافة، فريق جيرونا الذى يحتل المركز الثالث بأقل نقطة واحده عن البارسا، حصدهم من 36 جولة ، حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مباريات، وهزم فى 7.

بينما هبط فريق ألميريا، رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما فشل فى تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المنقضى.