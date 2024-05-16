أحمد أبوالغيط: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وقانونيا وإنسانيا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن القمة العربية الحالية تنعقد في ظروف استثنائية نظرا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أضاف في كلمته خلال القمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: الاحتلال والسلام لا يجتمعان في ظل ممارسة إسرائيل سياسات التطهير العرقي، وأنه يجب الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وقال: إن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وقانونيا وإنسانيا، وأن هناك بعض الدول الغربية قدمت غطاء سياسيا لإسرائيل لمواصلة جرائمها في غزة.