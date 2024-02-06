ضبط عاطل يروج بتوفير مكان لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي فى الدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عاطل حال تواجده بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، وذلك لقيامه بالتحريض على أعمال الفسق والفجور والترويج لممارسة الرذيلة لراغبي المتعة الحرام عن طريق تدبير مكان بمقابل مادي والترويج، لذلك بإستخدام صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام المتحري عنه " طه.إ.ط.ا"،55 عاما، ومقيم بمنطقة ميت حدر بنطاق قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"،بغرض التحريض علي ممارسه الدعاره وتسهيل أعمال الدعاره من خلال إعداد مكان لراغبي الممارسه الرذيلة بمقابل مادي وقدره 1200 جنيه في الساعة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات وتشكيل حملة من ضباط الإدارة بمنطقة شرق الدلتا، وضبط المتحرى عنه حال تواجده بشارع عاطف الشرقاوي بمدينة طلخا وبحوزته هاتف محمول متصل بالصفحة التي يديرها عبر موقع التواصل الاجتماعي للتحريض على أعمال الدعارة.

بمواجهة المتهم أقر بإنشائه الحساب عبر موقع التواصل الإجتماعي والتحري على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة بتدبير مكان لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.