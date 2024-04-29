ضبط شخصين لقيامهما بإضرام النيران عمدا بإحدى الصيدليات بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم .

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية ملك أحدهما) وبمواجهتهما إعترف العامل بإرتكاب الواقعة بإستخدام "مادة تساعد على الإشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل، وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.