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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باخوم يترأس صلوات تجنيز كاهن كنيسة السيدة العذراء

الأنبا باخوم مطران
الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة
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ترأس الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشأة والمراغة، صلوات تجنيز الراحل  القس سيرافيم جميل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج، وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس، مقر المطرانية بسوهاج ، اليوم الإثنين، بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وأعداد كبيرة من شعب مدينة سوهاج امتلأت بهم جنبات الكنيسة وامتد تواجدهم إلى محيط الكنيسة وفنائها الخارجي.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشأة والمراغة، وللآباء كهنة الإيبارشية في رحيل القس سيرافيم جميل، ملتمسا عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

الجدير بالذكر رحل  القس سيرافيم جميل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج، عن عمر بلغ ٤٩ سنة، وبعد خدمة كهنوتية استمرت ١١ سنة ، جاء ذلك إثر أزمة صحية طارئة، عقب قداس أحد الشعانين .

وولد الراحل يوم ٥ أبريل ١٩٧٥ وسيم كاهنًا في ٢٣ مارس ٢٠١٣ّ.

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الانبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة صلوات تجنيز الراحل القس سيرافيم جميل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج كنيسة الشهيد مار جرجس