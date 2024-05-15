ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة ضابط إسرائيلي وجنديين في اشتباكات مع المقاومة شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة المظليين بجروح خطيرة وجنديين بجروح متوسطة في اشتباكات بجباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت ستة أيام، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من الحي بشكل رسمي.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس أنها قتلت 12 جنديا إسرائيليا شرق معسكر جباليا، مضيفة أنها تمكنت من تنفيذ عمليات مركبة استهدفت دبابات إسرائيلية متوغلة في جباليا ورفح.

في غضوت ذلك، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، إن إسرائيل ستواصل هجومها علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة.

إصابة ضابط بجيش الاحتلال إسرائيل اشتباكات بجباليا قطاع غزة حركة حماس الحرب في غزة