إصابة ضابط إسرائيلي وجنديين في اشتباكات مع المقاومة شمال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة المظليين بجروح خطيرة وجنديين بجروح متوسطة في اشتباكات بجباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت ستة أيام، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من الحي بشكل رسمي.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس أنها قتلت 12 جنديا إسرائيليا شرق معسكر جباليا، مضيفة أنها تمكنت من تنفيذ عمليات مركبة استهدفت دبابات إسرائيلية متوغلة في جباليا ورفح.

في غضوت ذلك، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، إن إسرائيل ستواصل هجومها علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة.