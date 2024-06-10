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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الليبراليون في سلوفاكيا يفوزون في الانتخابات الأوروبية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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حقق الحزب الليبرالي السلوفاكي المعارض مفاجأة كبيرة بفوزه في الانتخابات الأوروبية على حساب حزب "اتجاه الديمقراطية الاجتماعية" (سمير-إس دي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة مؤخرا في هجوم.
وقدم حزب "سمير-إس دي" - في رسالة أوردها راديو "لاك" السويسري، اليوم /الاثنين/ - تهانيه لحزب "سلوفاكيا التقدمية"، ولأعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين حديثا.
وكان رئيس وزراء سلوفاكيا قد تعرض في 16 مايو الماضي لهجوم بأربع طلقات نارية في البطن والرأس، من قبل رجل سبعيني؛ عقب اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا التي تبعد حوالى 150 كيلومترا شمالي العاصمة براتيسلافا.
يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في البلاد بلغت 38ر34%، أي أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

الحزب الليبرالي السلوفاكي المعارض الانتخابات الأوروبية اتجاه الديمقراطية الاجتماعية