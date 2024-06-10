طقس المنيا.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء

يسود طقس معتدل ورياح نشطة تساعد على تلطيف الجو على جميع أنحاء محافظة المنيا مع الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة اليوم الأثنين .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تنعم بـ48 ساعة من الطقس المعتدل، بعد الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها البلاد، بفعل تأثير الكتل الهوائية الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة، يسود طقس حار على شمال البلاد، ويكون شديد الحرارة على جنوب "سيناء والبلاد"، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب “سيناء، والصعيد”.

ولفتت "الأرصاد" إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم هي نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء.