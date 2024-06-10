الثانوية العامة 2024.. توزيع عصائر ومياه علي الطلاب داخل لجان الوادى الجديد

وزعت محافظة الوادى الجديد، مياه معدنية وعصائر علي طلاب الثانوية العامة داخل وامام اللجان التي انطلقت اليوم الاثنين، نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها كافة مدن المحافظة، وتوفير سبل الراحة للطلاب.

واكدت محافظة الوادى الجديد في بيان لها، أن رؤساء المراكز والقري قاموا بتوزيع المياه والعصائر المثلجة على الطلاب أمام كافة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إضافة إلى القائمين على تنظيم اللجان، و أفراد الطاقم الطبي، والدفاع المدني، والأهالي المنتظرين لأبنائهم خارج اللجان.

من جانبه تابع وكيل التعليم بالمحافظة المهندس سيد عبد العزيز، انتظام الطلاب باللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية على فترتين حيث بدأت الفترة الأولى الساعة 9 ولمدة ساعة ونصف لأداء امتحان التربية الدينية فيما تبدأ الفترة الثانية الساعة 11 وحتى الساعة 12.30 ظهر اليوم لأداء امتحان التربية الوطنية (مواد غير مضافة للمجموع) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023_2024م ، مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

ويؤدي 1824 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

وإجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و 96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 11 لجنة بمراكز المحافظة الخمس.

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