محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الزقازيق

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسيه لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع طلبه عويضه وأصدر توجيهاته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات أمام المحال التجارية وإلزام أصحابها بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الإنضباط للشارع وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فاروق على مساحة 8000 متر مسطح بتكلفة إجماليه 4 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من فرد الرمال وإنهاء أعمال التأسيس وإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال ، مشدداً على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتكثيف ورديات العمل والتأكد من مراعاه اماكن صفايات الامطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنيه المحدده وذلك للإرتقاء بكافه الخدمات المقدمه لأبناء المنطقه وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالنصب التذكاري للشهداء المُقام أمام مبنى الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه تخليداً لذكراهم وعرفاناً لما قدموه من تضحيات غالية فداء للوطن.

أكد المحافظ على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ونواب رئيس المركز والحي.