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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 911 شاحنة و237 سيارة حيث شملت حركة الواردات 11500 طن بضائع، 479 شاحنة و 228 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 432 شاحنة و 9 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية1وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين ALCUDIA EXPRESS و الحرية2 ، كما تم تداول 4250 طن بضائع و 400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة GAZ UNITED علي متنها 5400 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2050 راكب بموانيها.
 

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