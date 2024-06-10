الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 33.4% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن معدل التضـخم السنوي لشهر مايو 2024 مقارنة بشهر مايو 2023 حيث سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (29.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.8%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (31.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (33.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (58.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (32.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (71.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (48.9%).

بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً عن ثباتاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%).

ولفت الجهاز إلى أنه سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (33.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (33.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.4%).

و سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (29.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (24.7%).