الثانوية العامة 2024.. تعليم الدقهلية: انتظام الامتحانات فى 154 لجنة

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول للعام 2024 ، حيث يؤدى 56 ألف و299 طالب وطالبة الامتحانات في المواد الغير المضافة للمجموع.

فيما يؤدي الطلاب الامتحانات في الفترة الأولى في مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف و الفترة الثانية في مادة التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف فى 154 لجنة امتحانية 150 لجنه مضاف إليها لجنه بسجن جمصة ولجنة المتفوقين ولجنة المكفوفين ولجنة بمستشفى الأورام " .

فيما تواصل وكيل الوزارة منذ الصباح الباكر مع غرف العمليات الفرعية للتأكد من وصول الأسئلة وذلك في الوقت المحدد لها واطمأن على إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

كما شدد علي عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات وخارجها. وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.

وصرح وكيل الوزارة أن تم تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة ، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن أمتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم بالمواد الغير مضافه للمجموع والتي تنتهي يوم السبت 20 يوليو 2024م، علماً بأن الامتحانات تبدء في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024



المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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