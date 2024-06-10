خبير تربوي يكشف عن مميزات الدراسة في المدارس التكنولوجية.. فيديو

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن هناك نوعين من التعليم في مصر، الأول هو النوع الكلاسيكي المتمثل في الدبلومات الفنية، والآخر هو المدارس التكنولوجية الحديثة.

وأضاف "مجدي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية بدأت في التوجه بشكل هائل في السنوات الأخيرة، بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء نحو 265 مدرسة تكنولوجية.

وتابع: المدارس التكنولوجية موجودة في جميع المحافظات، في المنصورة وأسيوط وأسوان، وأيضًا مدارس مبارك كول المنتشرة، ومدارس وي ومدارس المياه ومدارس الطاقة النووية بالضبعة وغيرها من الأنواع المختلفة من هذه المدارس، موضحًا أن المدارس التكنولوجية بها مميزات كبيرة عن غيرها من المدارس الأخرى، فالطالب يحصل على مبالغ نقدية أثناء فترة الدراسة، وعندما يتخرج يحصل على فرصة عمل موجودة بالفعل مباشرة.