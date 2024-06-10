الثانوية العامة 2024.. 3714 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالبحر الأحمر

بدأت صباح اليوم الاثنين، لجان الشهادة الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر في استقبال طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بكافة مدن المحافظة، حيث يؤدي 3714 طالب وطالبة امتحان في محافظة البحر الأحمر

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية ،وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكلة قد تواجه سير العملية الإمتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الإمتحان وعقب الإنتهاء منها، حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، 3714 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة، موزعين على 14 لجنة علي مستوى الإدارات، التعليمية، مشيرا الي 2 لجنة بإدارة رأس غارب التعليمية، 6 لجنة بإدارة الغردقة التعليمية، 2 لجنة بإدارة سفاجا التعليمية، ولجنة بإدارة القصير التعليمية، ولجنة بإدارة مرسي علم التعليمية، ولجنة بإدارة الشلاتين التعليمية، ولجنة بإدارة حلايب التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024



المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.