الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يطمئن على انتظام الامتحانات بالشرقية

اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على انتظام سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي إنطلقت صباح اليوم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة من ممثلي ( مديرية الأمن - الصحة - الإسعاف ).

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تواجد المحافظ داخل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لتأدية الامتحان على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الكبرى والتي تضم عدد كبير من اللجان التي تجهيزها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، ونجاحها اليوم في الساعات الأولى لليوم الأول يعد مؤشر قوي لنجاحها طول فترة الامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة والتي من المقرر أن يؤديها 51 ألف و668 طالب وطالبة أمام 149 لجنة امتحانية تابعين لـ20 إدارة تعليمية حيث تم تأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالتفوق والنجاح والحصول علي أعلى الدرجات وإحراز المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية.