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الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مشروبات وعادات لطرد السموم من الجسم

مشروبات صحية
مشروبات صحية
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المشروبات والاكلات الغير صحية بجانب العادات اليومية الغير صحية تسبب اضرار جسيمة في الجسم وللصحة منها ان يكون الجسم مليء بالسموم التي تظهر على شكل اعراض مختلفة من مشاكل صحية وأمراض ويحتاج الجسم لتناول مشروبات واكلات صحية وبعض العادات للتخلص من السموم الموجودة في الجسم من أجل صحة افضل ونشاط بدني والتخلص من المشاكل والاعراض الصحية التي يعاني منها الجسم.

 

مشروبات تطرد السموم من الجسم:

البروكلي 

الأفوكادو

الزنجبيل

القرفة

اللفت الأخضر

الكرنب

السبانخ

البنجر

عصر الليمون والنعناع

عصير الليمون والخيار

بذور الشيا

الألوفيرا

عصير جوز الهند
 


-عادات صحية تطرد السموم من الجسم:

التمارين الرياضية.

اليوجا.

السباحة 

الساونا

الحجامة

الاستحمام بالماء الساخن والبارد التبادل

 


-أسباب تراكم السموم في الجسم:

التغذية الغير صحية

تلوث الهواء

المبيدات الحشرية

التوتر والحزن

الأدوية

الحوم المصنعة

البلاستيك

طرد السموم من الجسم عادات صحية تراكم السموم في الجسم مشروبات واكلات صحية