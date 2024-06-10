استغاثات لتوفير مولدات لمستشفيات قطاع غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "نداء استغاثة لتوفير مولدات لمستشفيات قطاع غزة".

وقال الإعلامي عمرو شهاب خلال التقرير: "نداء استغاثة عاجل أطلقته وزارة الصحة الفلسطينية للمجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة التي تعتمد منذ 9 أشهر على هذا المصدر للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة".

وأضاف: "الوزارة أشارت إلى أن عددا من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال كبيرة يصعب إصلاحها، والعدد الآخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال متوقعة توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها".

وتابع: "الصحة الفلسطينية أكدت أن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الاندونيسي ومستشفى كمال عدوان بهدف إخراجها عن الخدمة بينما يعمل مستشفى شهداء الأقصى على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسيين".