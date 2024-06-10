اليوم.. أولى جلسات معارضة بطل مسلسل حضرة المتهم أبي على حكم حبسه

تنظر محكمة شمال الجيزة اليوم أولى جلسات معارضة الفنان أحمد جلال عبد القوى بطل "مسلسل حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه سنه، وتغريمة ١٠ آلاف جنيه، لاحرازة مخدر الأفيون و الترامادول و المورفين بقصد التعاطي.

كانت محكمة شمال الجيزة قد أصدرت حكماً بالحبس عام، وكفالة ١٠ آلاف جنيه، ضد الفنان أحمد محمد عبد القوى نجم مسلسل حضرة المتهم أبي، لحيازته المخدرات بقصد التعاطي وذلك بعدما فقد الوعى و سقط على الأرض وبجواره محقن طبي، فى أغسطس الماضي وبتحويله للطب الشرعي واجراء تحليل لمعرفة مدى تعاطيه للمواد المخدرة، ثبت أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن سرنجة بلاستيكية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.

وتم إحالة القضية للمحكمة التى اصدرت قرارها السابق، وتقدم أحمد جلال عبد القوي باستئناف على الحكم