حزب رئيس وزراء بولندا يفوز في الانتخابات الأوروبية

حصد حزب "الائتلاف المدني" في بولندا بقيادة رئيس الحكومة "دونالد توسك" المركز الأول بحصوله على 2ر38% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية التي جرت أمس /الأحد/ بعد عقد من الهزائم أمام حزب "القانون والعدالة" (الحزب المحافظ الوطنى الذى حكم بولندا في الفترة من 2015 وحتى 2023) والذي يتزعمه "ياروسلاف كاتشينسكي".

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية، اليوم/الاثنين/، أن تاسك اعتبر، خلال حملته، التصويت اختيارا بين الأمن داخل الاتحاد الأوروبي ومستقبل محفوف بالمخاطر خارجه.

وأضافت الشبكة، أنه في المركز الثاني بنسبة تزيد عن 4%، خسر حزب "القانون والعدالة" شعبيته، حيث خسر الأصوات أمام حزب "اتحاد الحرية والاستقلال" اليميني المتطرف الذي نجح في الوصول إلى البرلمان الأوروبي للمرة الأولى منذ إنشائه عام 2018.

وأوضحت الشبكة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية بلغت هذا العام 39%، وهي أقل مما كانت عليه عام 2019 عندما وصلت إلى 7ر45%.

يذكر أن التصويت الأوروبي هو الثالث خلال ثمانية أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الخريف الماضي والانتخابات المحلية التي نظمت في شهر أبريل الماضي.