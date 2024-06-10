الثانوية العامة 2024.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط لجان الامتحانات

إنطلقت صباح اليوم الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بحملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام ، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة الطلاب.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات في جو هادئ ومستقر تزامناً مع إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة اليوم.

كما أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياة بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2023 -2024.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الإقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.