الثانوية العامة 2024| تعليم البحيرة: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى حتى الآن

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتظام امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، تزامنًا مع بدء الامتحانات على مستوى الجمهورية.

ويشهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة أداء طلاب الشعبة العامة لامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التي لا تضاف الى المجموع.

أشار وكيل الوزارة، خلال رئاسته لغرفة العمليات بالديوان العام بالمديرية، إلى انتظام انطلاق وبدء امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول دون أي مشاكل أو شكاوى تؤثر، حيث وصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والاجابة في مواعيدها المقررة، كما تم فتح اللجان وانتظام دخول الطلاب دون أي مشاكل حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى ذات تأثير كما انطلقت الامتحانات في حالة من الهدوء، حيث يؤدي اليوم الطلاب امتحان التربية الدينية في الفترة الأولى بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، كما تشهد الفترة الثانية من امتحانات أولى أيام الثانوية العامة أداء الطلاب لامتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة من الحادية عشر صباحا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وأكد يوسف الديب، الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درج الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لهم.

وشدد وكيل الوزارة، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة، بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 في البحيرة

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة يبلغ 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علي مستوي الجمهورية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.