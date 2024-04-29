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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف موظفة عمومية

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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تصدر المحكمة الاقتصادية بعد قليل حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية .

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour"  Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة مرتضي منصور الاجتماعي الإلكترونى الاقتصادية التواصل الاجتماعي الحكم علي مرتضي منصور