قناة الأقصى: 10 شهداء جراء قصف إسرائيلي بحي الصبرة

أفادت قناة الأقصى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بسقوط 10 شهداء من النازحين في قصف إسرائيلي على عيادة تابعة للأونروا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من حي الزيتون بمدينة غزة بعد 6 أيام من العمليات.

وفي السياق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 450 ألفا من سكان قطاع غزة نزحوا من رفح منذ بدء العملية البرية في المنطقة.

وقالت الأونروا على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، إن الشوارع أصبحت خالية في مدينة رفح الفلسطينية مع استمرار هروب العائلات بحثًا عن الأمان".

وأضافت الأونروا، أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 450,000 شخص قد نزحوا قسراً من رفح منذ 6 مايو.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يواجهوا الإرهاق المستمر والجوع والخوف، موضحة أنه لا مكان آمن، وإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأمل الوحيد.