نهائي دوري أبطال أفريقيا.. غياب السولية وعبد القادر عن مواجهة الترجي التونسي

تأكد بشكل نهائي غياب الثنائي أحمد عبد القادر وعمرو السولية عن صفوف الأهلي في مباراة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تونس مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وخرج “السولية” من حسابات الجهاز الفني، حيث يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويحتاج لفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع للتعافي، في المقابل يعاني أحمد عبد القادر من إصابة في العضلة الخلفية ولكنه قد يلحق بلقاء العودة في القاهرة.

خالد بيبو يسبق بعثة الأهلي

سافر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي سفر خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.