محافظ الفيوم ووفد الوزراء يتابعان معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء، الذي ضم الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني المستشاران الهندسيان بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، مسئولي متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، المتبقية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمعظم المشروعات، وتشغيل عدد منها، وموقف تسليم المشروعات المنتهية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندسين أحمد عمر، ومحمد إسحق ممثلي شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ووكلاء وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي بالفيوم، ومديري القطاعات، وممثلي شركات المرافق، والشركات المسئولة عن تنفيذ مشروعات"حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

تناول الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" المتبقية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، وكذا موقف تسليم المشروعات التى انتهت أعمالها الإنشائية، التى لا تعوق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها مع الأمان التام خلال تقديم الخدمات للمواطنين بها، تلك المشروعات التى تشمل: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، ومشروعات التنمية المحلية التى تشمل نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والمدارس، والطرق والكباري، وتبطين الترع.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على تكثيف المرور ومتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق التى لم تنته بعد من قبل الجهات ذات الصلة، والعمل على وضع خطة تدارك للمشروعات التي لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهاً مسئولى الطرق بسرعة إنهاء أعمال الرصف بطريق إطسا / الفيوم ، وطريق إطسا / قلهانة، وطريق الريان، وكذا الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق جبل سعد / أبشواي، مؤكداً على سرعة تمهيد ورصف الطرق المتاحة طبقاً للمعايير التى حددها مجلس الوزراء، موجهاً بتشكيل لجنة لكل مركز من المركزين تضم ممثل عن مجلس المدينة، وممثل عن جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وآخر من شركة دار الهندسة، لمعاينة المشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة، بالمركزين، للعمل على تلافي ملاحظاتها أولاً بأول، تمهيداً لتسليمها الابتدائي واستعداداً لتسليمها إدارياً، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها دون معوقات.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتشكيل لجنة لمعاينة موقع محطة الصرف الصحي بقرية شدموه، للتأكد من دقة وصحة فصل الحد الخاص بها، لسرعة الانتهاء من أعمالها لدخولها الخدمة، كما وجه الرئيس التنفيذي لجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتكثيف العمالة بمواقع المشروعات الخاصة بالهيئة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الشباب والرياضة باستكمال التجهيزات الخاصة بمركز شباب شدموه، كما وجه بسرعة تلافى الملاحظات الخاصة بمشروعات المدارس، وكذا المشروعات القائم على تنفيذها هيئة الأبنية التعليمية والتى تشمل المواقف والأسواق وغيرها.

وطالب محافظ الفيوم، مسئولي شركة دار الهندسة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المشروعات المتبقية الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بالتنسيق بين مسئولي "حياة كريمة" بديوان عام محافظة الفيوم، ومجالس المدن، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً به نسب تنفيذ كل مشروع، والمدة الزمنية القصوى للانتهاء من أعماله الإنشائية، والتاريخ المتوقع لدخوله الخدمة، موجها بسرعة إنهاء أعمال الوحدتين الصحيتين بقريتى قلهانة وشدموه بمركز إطسا، وكذا الوحدات الصحية بقرى قوتة، والمقراني، والعقيلي، والحامولي، فضلاً عن المركز الطبي بالريان التابعين لمركز يوسف الصديق، مشدداً على مسئولى مختلف القطاعات، والشركات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة"، بعمل المحاضر التنسيقية اللازمة لعدم تعارض الأعمال مع بعضها البعض، مع الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات، وتلافى أي ملاحظات إنشائية بها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدد المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية على أرض الفيوم، التى يبلغ عددها 1201 مشروعاً بمختلف القطاعات، تم نهو الأعمال الإنشائية لعدد 787 مشروعاً منها، وجاري العمل بالباقي، موضحين نسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لكل مشروع، والملاحظات الإنشائية به، مع استعراض موقف تسليم المشروعات التى انتهت أعمالها الإنشائية، ولا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها.