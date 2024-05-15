اليوم.. بيراميدز يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري من بوابة سيراميكا

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز وتحقيق الفوز السابع على التوالي عندما يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجولي في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي