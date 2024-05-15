روسيا تعلن التصدي لـ 10 صواريخ ATACMS أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها الجوية دمرت عشرة صواريخ طويلة المدى تعرف باسم ATACMS أطلقها الجيش الأوكراني خلال الليل على شبه جزيرة القرم.

ولم تذكر الوزارة في بيانها على تطبيق "تلجرام" ما إذا كانت هناك أي أضرار نتيجة الهجوم، لكن حاكم ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزاييف، قال إن حطام الصاروخ سقط على منطقة سكنية.

وأضاف رازفوزاييف، عبر قناته على تلجرام، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، لم يصب أحد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قبل عشر سنوات في خطوة أدانها حلفاء كييف الغربيون على نطاق واسع، نقلا عن وكالة رويترز.

ولقد قالت روسيا مؤخرًا، دون تقديم أدلة، إن أوكرانيا بدأت في استخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش التي زودتها بها الولايات المتحدة أو ATACMS.

وقال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن صواريخ ATACMS وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي وافق عليها الرئيس جو بايدن في 24 أبريل، وصلت بالفعل إلى القوات الأوكرانية.