التصريح بدفن جثة شخص بالشرقية لقي مصرعه إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز

قررت نيابة الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بناحية سماكين الغرب، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات المباحث

وتبين من التحريات حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بناحية سماكين الغرب بجوار سوق الأحد بمركز الحسينية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.