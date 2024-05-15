رويترز: القبض على خلية إرهابية في الأردن استهدفت زعزعة استقرار المملكة

كشف مصدران أردنيان مطلعان، أن الأمن تمكن من إحباط مخطط إرهابي متورط فيه فصائل مدعومة من إيران في سوريا أرسلت أسلحة إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة الهاشمية.

وأوضح المصدران بحسب ما أوردته وكالة رويترز، أن الخلية المقبوض عليها في الأردن تنتمي لتنظيم الإخوان، وتمكن الأمن من الاستيلاء على المخبأ عندما ألقي القبض على أعضاء الخلية، وهم أردنيون من أصل فلسطيني.

وأشار المصدران لـ"رويترز" إلى أن هذه الواقعة جرت في أواخر شهر مارس الماضي، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي يُزعم أنه تم التخطيط لها، لافتين إلى أن التحقيقات الجارية سرية.

وأوضحا أن المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن، التي يمكن أن تصبح نقطة اشتعال إقليمية في حرب غزة، لا سيما أنها تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية وتشترك في الحدود مع إسرائيل وكذلك سوريا والعراق، وكلاهما موطن لميليشيات مدعومة إيرانيا.

وكشف أحد المصدرين وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، أن الخلية المقبوض عليها "أخفت الأسلحة في حفر تسمى النقاط الميتة، وحددوا موقعها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصوروه موقعها ثم أمروا رجالم باستعادتها من هناك".

وفي نفس السياق، أكد ممثل كبير للإخوان في الأردن أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا بالفعل في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه أكد أن كل ما فعلوه لم توافق عليه الجماعة، مضيفا أنه يشتبه في أنهم كانوا يقومون بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس التخطيط لأعمال في الأردن.