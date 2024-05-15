"آداب القناة" تستقبل أحدث أجهزة الرفع المساحي لتدريب 3500 طالب وطالبة

استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمد رشاد الدسوقي رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية.

شاهد الدكتور ناصر مندور أحدث أجهزة الرفع المساحي3D laser scanner X7 الذي استقدمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بهدف تدريب الطلاب وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.

وخلال اللقاء - أكد الدكتور ناصر مندور أن الهدف من استحداث تلك الأجهزة المتطورة هو تدريب الطلاب على إجراء العمليات المساحية الميدانية المتنوعة، وكذلك تدريبهم على طرق الرفع والتوقيع الميداني، من خلال عمل مشروع رفع مساحي متكامل لمنطقة محدد، ومن ثَم توقيع عمليات الرفع المختلفة وإنشاء خريطة تفصيلية باستخدام البرامج المساحية الحديثة المستخدمة في هذا المجال؛ تمهيداً لاستخدامها في المشروع التطبيقي في حياتهم العملية.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أنه من المنتظر أن يتم تدريب الطلاب على استخدام الجهاز والتعريف بإمكانياته.

فيما أوضح الدكتور عادل السعدني أن الجهاز يخدم 3500 طالب وطالبة بواقع 1500 من طلاب البرامج المميزة، و2000 من طلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية الاستشعار عن بعد.

تحت إشراف الدكتور محمد رشاد الدسوقي رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

حضر اللقاء الدكتور متى ياسر متى المعيد بقسم الجغرافيا والمهندس عزت محمد نجيب والمهندس أحمد فتحي الحلوس والمهندس محمد ثروت.