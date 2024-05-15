مسؤول أمريكي يحض إسرائيل على عدم توسيع عمليات الصراع في رفح

حض نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل إسرائيل، على عدم توسيع عمليات رفح حاليا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصرًا كاملًا على حماس في قطاع غزة.

وأقر كامبل، خلال قمة لشباب حلف شمال الأطلسي في ميامي"وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية لن تحقق أهدافها المرجوة.

وقال كامبل، إن القادة الإسرائيليين يتحدثون في الغالب عن فكرة نصر كاسح في ساحة المعركة، معربًا عن اعتقاده بأن ذلك غير محتمل أو ممكن إلى حد بعيد، وهو يشبه المواقف التي مرت بها أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وأكد أن واشنطن ملتزمة بمستقبل يدعو إلى حل الدولتين، معربا عن اعتقاده بضرورة وجود مجموعة من الحلول السياسية والإنسانية لما يحدث في غزة.