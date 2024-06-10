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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع الشرقية إلي 606 الف طن

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٦١٢٢ طن و ٤٤٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

السماح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك. 

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي إنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة  بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.

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