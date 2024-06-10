ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع الشرقية إلي 606 الف طن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٦١٢٢ طن و ٤٤٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

السماح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك.

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي إنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.