بورصة باريس تسجل خسائر فادحة بعد نتائج الانتخابات الأوروبية

سجلت بورصة باريس، خسائر فادحة بعد نتائج الانتخابات الأوروبية، وهزيمة تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتصدرت بورصة باريس خسائر الأسواق الأوروبية عند الفتح اليوم /الاثنين/، وانخفض مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2.37%، غداة الانتخابات الأوروبية التي أدت إلى إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، وانخفضت أسهم بنكي "بي. إن. بي باريبا" (أكبر بنك في فرنسا) و"سوسيتيه جينرال" كل منهما بأكثر من 5%.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر داكس فرانكفورت بنسبة 0.6 %، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.65%.

ويحذر محللون من مركز" Riches Flores Research " من أن الاقتصاد والمجتمع الفرنسي قد يواجهان انتكاسات عديدة، سواء من حيث النمو الاقتصادي أو من حيث الموارد المالية أو التقدم في المشاريع المستقبلية الكبرى، محذرين أيضا من "عدم استقرار مالي كبير".