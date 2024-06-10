وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أشاد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدور الأجهزة الأمنية في تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وعددها 76 لجنة ، وكذلك تأمين مراكز توزيع الأسئلة، وتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي، اليوم الاثنين بحضور مسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة.

تعليم كفر الشيخ يشيد بدور الأجهزة الأمنية في تأمين لجان إمتحانات الثانوية العامة

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان ،وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، ووالذي يتم وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد.

وقدم عبد الله رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة، وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ .

25 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدين في 76 لجنة بكفر الشيخ

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة، إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 الف 414 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد محمد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأنهي الطلاب والطالبات امتحان التربية الدينية، والذي استمر ساعة ونصف، وتم البدء في امتحان التربية الوطنية، وسط حضور أولياء الأمور .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024



المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.