ماكرون: الفرنسيون يختارون الأنسب في الانتخابات المبكرة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيده، اليوم الاثنين، غداة إعلانه حل الجمعية الوطنية، أنه «يثق بقدرة الفرنسيين» على «القيام بالخيار الأنسب»، خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة بعد ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».



وكان ماكرون قد أعلن، مساء أمس، حلّ الجمعية الوطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد الفوز التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وكتب ماكرون، عبر منصة «إكس»: «أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيداً لبلادنا التي أحب».

بحصوله على 31.5 إلى 32 في المائة من الأصوات، وفقاً لمعهديْ «إبسوس» و«إيفوب»، وجّه حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا، ضربة قوية لمعسكر ماكرون في الانتخابات الأوروبية، محققاً أفضل نتيجة له في انتخابات وطنية، وسيسهم بشكل حاسم في صعود قوة المعسكر القومي والسيادي بالبرلمان الأوروبي.