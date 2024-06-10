حقيقة إلقاء الحجارة على السيارات أثناء مرورها بمدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام بعض قاطني منطقة الكيلو 4,5 بمدينة نصر بإلقاء الحجارة على السيارات أثناء مرورها أعلى الكوبرى المتجه إلى محور شينزو آبي بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن المنطقة محل الشكوى معين بها خدمات أمنية لضبط كل ما يُخل بالأمن العام .