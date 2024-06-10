رئيس وزراء أستراليا يدين الهجوم على القنصلية الأمريكية في سيدني

أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ما وصفه بـ"التخريب" الذي لحق بمبنى القنصلية الأمريكية في مدينة سيدني الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد.

وقال ألبانيز ـ في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ إن مثل هذه الإجراءات التي لحقت بمبنى القنصلية الأمريكية في سيدني لا تفعل شيئا لتعزيز قضية أولئك الذين ارتكبوا ما يعد جريمة لإلحاق الضرر بالممتلكات".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت الشرطة في نيو ساوث ويلز بأن المبنى الواقع في الضواحي الشمالية أكبر مدن أستراليا تعرض للهجوم والرش بالطلاء من قبل شخص يرتدي سترة داكنة ويخفي وجهه، ويحمل مطرقة صغيرة، موضحا أن 9 نوافذ في القنصلية الأمريكية تضررت.

وكانت وسائل إعلام محلية استرالية أفادت في وقت سابق إن هذه الإجراءات جاءت خلال احتجاجات مؤيدة للقضية الفلسطينية.