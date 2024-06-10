مطاي تستعد للفوز بجائزة التميز الحكومي

عقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي اليوم الاثنين اجتماعاً مع رؤساء القري والاحياء ومديري الادارات بالمجلس، لبحث استعدادات مركز مطاي لاشتراكه بجائزه التميز الحكومي على مستوى الجمهوريه ضمن ٣ مراكز (العدوة- مطاي - مغاغة ) ، وذلك لتمثيل محافظة المنيا فى التصفيات النهائية لجائزة التميز على مستوى الجمهورية

وأكد محمد عبد الغني رئيس المركز على تكثيف حملات النظافه والتجميل، والتصدي للتعديات على املاك الدولة والأراضي الزراعية، وضروره الانتهاء من ملف المتغيرات المكانية



كما وجه رئيس المركز مدير خدمة المواطنين من الانتهاء من المعاملات المعلقه والغير منتهية، والعمل على الانتهاء من الشكاوي المعلقة والغير منتهية، وتقديم التسهيلات للمواطنين المقدمين على طلبات التصالح.



كما وجه رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة لكل ما يهم المواطن، والتعامل الفوري مع المشكلات والعمل على حلها،



وأكد رئيس المركز على ضرورة جاهزية الحملة الميكانيكية بمركز مطاي من حيث المعدات وصيانتها الدورية

وقال رئيس المركز أنه يجب على الجميع العمل بخطة عمل مشتركة والتعاون فيما بين جميع الإدارات للوصول بمركز مطاي الي الحصول على جائزه التميز الحكومي على مستوى الجمهورية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بالإستعداد لجائزة مصر للتميز الحكومي التي أطلقتها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030 لتسهم فى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يدعم روح المنافسة ويساهم بدوره في تنمية الكوادر البشرية والسعي إلى الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

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