الثانوية العامة 2024.. محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات بمدرسة أحمد عرابي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالإمتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الإمتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان إنتظام سير أعمال الإمتحانات متمنياً لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده لجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة أحمد عربي الاعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 14 لجنة امتحانيه تستوعب 279 طالب لأداء الإمتحان في مادة التربية الدينية ، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

محافظ الشرقية يطمئن علي الامتحانات.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية.

التنسيق مع الأمن لتأمين اللجان.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الإمتحانية ، وكذلك التنسيق مع مرفق الاسعاف لتمركز سيارات اسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة ، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة اثناء تأدية الامتحان وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات ، وكذلك التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد علي عدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات وذلك لضمان حسن سير انتظام العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 والتي انطلقت اليوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024م بلغ 52130 طالب وطالبة منهم 33014 طالب وطالبه بشعبه العلمي علوم و7385 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضة و11731 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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