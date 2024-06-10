بالفيديو.. استشاري تغذية علاجية تقدم نصائح ذهبية للصائمين فى ذي الحجة

قالت الدكتورة ميري شهيد، استشاري التغذية العلاجية، إنه لابد من المحاولة في استغلال العشر أيام من ذي الحجة قبل عيد الأضحي في الصيام بقدر الإمكان، مشيرة إلى أنه الأبحاث والدراسات أكدت أن الصيام من أكثر الأمور الطبيعية التي تمكن الجسم من إزالة السموم من الجسم.

وأضافت "ميري" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه يمكن لأي شخص يعاني من مقاومة أنسولين أو من السمنة أو دهون على الكبد فأن علاجه هو الصيام، موضحًا أنه أهم شئ فى السحور هو الاعتماد على البروتين مثل: البيض والفول، وعدم زيادة النشويات أو السكريات.

وتابعت، أنه يمكن شرب العصائر بدون سكريات مثل: عصير الليمون والماء والشاي الأخضر وعصير فراولة بدون أى سعرات حرارية وعدم إضافة سكر، موضحة أنه يجب شرب الماء بإكثار، محذرة من إضافة أى نوع من السكريات فى المشروبات، لأنها تشعر الجسم دائما بالجوع.