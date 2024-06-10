أسرة قهوجى أوسيم: "أنهى حياته نتيجة شعوره بالفشل"

استمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة قهوجى انهى حياته شنقاً باوسيم.

وكشفت اسرة القهوجى، اللحظات الاخيرة فى حياة نجلهم قبل وفاته، حيث قالوا إنه مدمن تعاطى مخدر الآيس، و أصيب بحالة اكتئاب بسبب سوء حالته النفسية نتيجة إدمانه، وشعوره بالفشل.

واضافوا أنه اقدم على التخلص من حياته شنقاً داخل غرفته.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قهوجي مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

وبالفحص تبين العثور على جثة قهوجي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.