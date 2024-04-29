النيابة تطلب التحريات حول مصرع عامل في التنقيب عن الآثار بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات والاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب .

ولقي عامل مصرعه وأصيب آخر، خلال عملية حفر داخل عقار بمنطقة عين شمس بالقاهرة، للتنقيب عن الآثار.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بوفاة عامل بشارع الزهراء بمنطقة عين شمس في القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين من وفاة عامل وإصابة آخر نتيجة انهيار الحفر عليهما خلال التنقيب عن الآثار داخل العقار المكون من 3 طوابق، وتم استخراج شاب المصاب وإسعافه ، واستخراج قوات الحماية المدنية المتوفى من أسفل الهدم.