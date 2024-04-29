نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين –

2 دراجة نارية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه سيىء النية (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية").

كما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص، وبحوزتهما (مبلغ مالى - مفك حديدى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصرفهما فى السيارة بالبيع (لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيداً لبيعها.



كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (شاشة تليفزيون – جهاز كمبيوتر) من داخل مسكن أحد الأشخاص "بأسلوب التسلق" بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة – مقيم بمحافظة سوهاج) تم ضبطه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.