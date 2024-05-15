محافظ الفيوم يتابع أعمال توسعات مشروع محطة العزب الجديدة "المرحلة الثالثة"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركة الإنتاج الحربي، لبحث ومناقشة كافة الآليات والإجراءات، اللازمة لإزالة كافة العوائق، وحل المشكلات، ووضع خطة لسرعة إنهاء كافة أعمال توسعات محطة العزب الجديدة "المرحلة الثالثة"، بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب/يوم، لزيادة كميات المياه لمركزي يوسف الصديق وإطسا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد مهندس الحسين محمد أمين رئيس قطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، والدكتور إسلام الهلالي وكيل كلية الهندسة بجامعة الفيوم واستشاري المشروع، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد سامي عز الدين إستشاري شركة الإنتاج الحربي، والمهندس شريف الدالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه بشركة مياه الفيوم، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة، والمهندس أيمن ماهر مدير المشروع.

خلال الاجتماع، استعرض كلُ من: رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، كافة الأمور المتعلقة بالمشروع منذ بداية التعاقد وحتي الآن، والعوائق التي واجهت تنفيذ المشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك العوائق، والآليات التي من شأنها دفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة تنفيذه فى القريب العاجل لوصول الخدمة إلى مستحقيها بالمناطق والقرى المستهدفة.

وأكد محافظ الفيوم، الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي تهتم فيه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات لأهالي القرى في جميع المحافظات، إلا أن توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بكافة القري والمناطق النائية، تأتي علي قائمة اهتمامات القيادة السياسية والحكومة المصرية، مستشهداً بقول الله تعالي "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ".

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة عقد اجتماع، يضم مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الانتاج الحربي، والإستشاريين، ومسئولي الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال، لإعداد تقرير تفصيلي، بكافة الأمور والإجراءات التي تم اتخاذها، منذ بداية تنفيذ المشروع وحتي الآن، ووضع خطة محددة، لسرعة تنفيذ المحطة وفق المعايير والاشتراطات الهندسية المقررة، لضمان وصول المياه النقية للمواطنين المستحقين بالمناطق والقري المستهدفة.

كما وجه "الأنصاري"، بتوريد الطلمبات والمعدات اللازمة لموقع العمل، واستكمال كافة الأعمال المطلوبة، مع ضرورة الإلتزام بكافة المعايير والمراحل الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها، لخدمة أهالينا بمركزي إطسا ويوسف الصديق.