اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة الصناعة للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامة المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وفي نفس السياق، تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها: صندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.