أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 486 ألفا و940 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 486 ألفا و940 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 1510 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و510 دبابات و15 ألفا و8 من المركبات المدرعة و12 ألفا و515 من النظم المدفعية و1070 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و798 من أنظمة الدفاع الجوي و351 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2061 من المعدات الخاصة و10 آلاف و15 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و955 من المركبات وخزانات الوقود".