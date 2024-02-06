المشدد 7سنوات لسمكرى وبراءة نجله من قتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الأولى" بالسجن المشدد 7 سنوات لسمكري سيارات وبراءة نجله في واقعة مقتل شاب طعنا بسكين فى الرقبة وإصابة شقيقه الطفل وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء من قبل المتهمين بسبب خلافات الجيرة بقرية الكفر الجديد مركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم، وعضوية المستشارين ناجي نصر هلال، وشريف مصطفى زاهر، وأحمد سعيد الفقي، وذلك في القضية رقم 1652 لسنة 2023،جنايات مركز ميت سلسيل، والمقيدة برقم 1854 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"عماد.ا.ا.ا"، 42 عاما سمكري سيارات ونجله"مهند"،15 عاما، طالب ويقيمان قرية الكفر الجديد مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية لأنهما فى 20/6/2023 بدائرة مركز ميت سلسيل - محافظة الدقهلية، قتلا عمدا المجني عليه "محمد عرفات الصديق إبراهيم أحمد"،من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعديا عليه بالضرب بسلاحين أبيضين "سكينتين"، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبين أمر الإحالة ان تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تلتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم الأول في قتل المجني عليه الطفل "المدثر عرفات الصديق إبراهيم"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد إذ انه وعلى اثر ارتكابهما الجريمة محل الاتهام الأول وحال استقلال المجني عليه السيارة المعدة لإسعاف ذويه و مرورهم من أمام مسكن المتهمين، ألقى المتهم الأول أداة "حجر" استقرت برأس المجني عليه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا انه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى رئيس مباحث مركز شرطة ميت سلسيل فى ذلك الوقت بأقواله امام النيابة العامة ان تحرياته السرية دلته على انه اثر مشادة كلامية فيما بين أطراف الواقعة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بالمجرى المائي المقابل لمسكن المجني عليهم تطورت تلك المشادة الى مشاجرة تعدى فيها المتهمين على المجني عليه المتوفى بسلاحين أبيضين محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته،وحال محاولة الأهالي اسعاف المتوفى القى المتهم الأول "حجر"، من أعلى مسكنة استقر برأس الطفل شقيق المتوفي فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وعزى قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجني عليهما إلا انه تم تدارك المجني عليه الثاني بالعلاج.

وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بتعديه على المتوفى بسلاح أبيض سكين بحوزته واحداث اصابته التي اودت بحياته.

كما اطلعت النيابة العامة على مقطع فيديو مصور للمشاجرة بين طرفيها والأسلحة البيضاء والأدوات "سكاكين وسلاسل حديدية"،إحرازهم ويظهر على مسافة بعيدة المتهمان حال تعديهم على المتوفى.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وجود إصابة طعنية حيوية حديثة واقعة على يسار العنق شاملة لجميع طبقات الجلد والأنسجة الرخوة مقابلها مصحوبة بقطع بالأوعية الدموية الرئيسية المتواجدة يسار العنق وينشأ مثلها من جراء التعدي بالضرب طعنا بإستخدام اداة صلبة لها نصل حاد وطرفه مدبب أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي عليه بالسكين ذو القبض الاسود المضبوط على نحو مثل التصوير الذي قرره المتهم وشهد به شهود الواقعة.

كما أثبت تقرير الصف التشريحية وجود جروح قطعية باليد اليسرى جثمان المتوفى وهي على نمط وغرار الجروح الانتقائية التي تحدث بالشخص عند محاولته درأ تعدي عنفي عليه باستخدام أداة حادة وإصابات المتوفي جميعها جائزة الحدوث من مثل الأدوات الواردة بالأوراق .