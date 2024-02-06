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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غدا.. قطع المياه 5 ساعات عن بعض المناطق بمدينة المنصورة

أيمن مختار - محافظ
أيمن مختار - محافظ الدقهلية
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أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن قطع المياه غدا الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 5 من صباح بعد غد الخميس الموافق 8 فبراير الجاري ولمدة 5 ساعات عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء أعمال صيانة طارئة علي خط 12 بوصة بولي ايثلين بمدينة المنصورة.

وقال بيان محافظة الدقهلية ان المناطق التي ستتأثر بالانقطاع تشمل شارع الجمهورية نطاق حى غرب المنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية، احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة للتنسيق مع مسئولي الشركة بسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واكد على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ،ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

 

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